Elezioni europee | nuova modalità di voto per gli studenti fuorisede Come funziona

(Di venerdì 31 maggio 2024) In occasione delledell’8 e 9 giugno, gliavranno, per la prima volta, la possibilità di votare per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine dalla regione in cui vivono, senza essere costretti a lunghi e costosi viaggi per tornare nel comune di residenza. Ladisi compone di due possibilità. Consentirà, nel primo caso, aglidomiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un comune fuori dalla propria regione di residenza di votare nel comune in cui vivono temporaneamente. Per farlo però, il comune di domicilio deve appartenere alla stessa circoscrizione elettorale del comune di residenza. Nel secondo caso, lo studente potrà votare in seggi speciali istituiti nel capoluogo di regione del comune in cui vivono temporaneamente, se quest’ultimo appartiene ad una circoscrizione elettorale diversa da quella di residenza.