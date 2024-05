Elezioni Europee Donzelli tira la volata a Cavedagna FdI Impegnarsi con la destra a Bologna vale doppio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Sala gremita al Savoia hotel Regency con oltre 500 persone per la chiusura della campagna elettorale di Stefano, candidato FdI nel Nord-Est. Are laal capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, oltre al viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami, il deputato Giovanni. In platea lo stato maggiore del partito, dal senatore Marco Lisei alla capogruppo in Regione Marta Evangelisti e ai consiglieri Francesco Sassone, Manuela Zuntini e Fabio Brinati. "con la", dice, promettendo - se eletto - di "battersi contro le follie ecologiste per cambiare l'Europa". Il meloniano dice no alla direttiva sulle auto elettriche, "con le batterie al litio che le fa la Cina comunista e alla direttiva sulle case green".