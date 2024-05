Elezioni europee | da Polonia a Svezia Baltico al voto tra minacce russe e sovranisti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il 9 giugno per i polacchi ha il sapore di una tappa finale in una lunga maratona elettorale che va avanti dall`autunno 2023 e che ha visto un cambio significativo per lo scranno del primo ministro: i partiti della coalizione democratica guidata da Donald Tusk alla fine dello scorso anno ottennero la maggioranza, ma idel Pis (Diritto e Giustizia) di Jaroslaw Kaczynski restano il primo partito e guardano alle presidenziali di fine 2025. I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 7 alle 21.Questa volta i polacchi eleggeranno 53 membri del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029 (per un totale di 720 deputati) in base a una semplice regola Ue: più grande è il paese in termini di popolazione, più rappresentanti ha. Mentre altri come, Finlandia, Lituania, Lettonia ed Estonia eleggono rispettivamente 21, 15, 11, 9 e 7 eurodeputati.