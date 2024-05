Elezioni Capodrise Luisa Palazzo con Nicola Cecere | Nostra azione politica si baserà sul buonsenso

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024). “Condivisione, presenza e ascolto sono i tre capisaldi dai quali ripartiremo per continuare il nostro lavoro, fortemente convinti di impostare lasu un’unica parola:. Perché le parole contano e da esse scaturiscono le migliori azioni politiche, quelle concrete”. Comincia così il discorso di, candidata al Consiglio comunale diin vista delle prossimedell’8 e del 9 giugno, intervenuta durante il penultimo comizio elettorale del candidato sindaco, tenutosi ieri sera in piazza Giotto. Docente di italiano, storia e geografia, nonché ex presidente del Consiglio comunale capodrisano,è stata una dei cinque firmatari della mozione di sfiducia a carico di Vincenzo Negro, ex sindaco costretto a lasciare l’incarico nel settembre scorso.