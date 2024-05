Elezioni Baronissi Anna Petta | sottoscritta l’iniziativa A far Comune comincia tu

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 31 maggio 2024) Comunali, La Candidata Sindaco: ““A FARTU” di Arcigay Salerno per i diritti LGBTQIA+. Il nostro impegno per una città inclusiva e accogliente, promuovendo diritti e tutele per la dignità della persona e lavorando contro ogni forma di intolleranza, discriminazione o esclusione sociale”. Questa mattina, la candidata Sindacoha sottoscritto“A FARTU” proposta dal Comitato Territoriale Arcigay Salerno in vista delle prossimeAmministrative, alla presenza del Commissario Territoriale Francesco Napoli. «Crediamo nell’importanza di dare voce alla libera espressione di ogni persona. Per tale motivo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Arcigay Salerno.