Eleonora una vita spezzata a 27 anni | aveva raccontato la malattia sui social

(Di venerdì 31 maggio 2024). Un’altrastrappata troppo presto:Bolzan, giovane di Marcon, è spirata in ospedale a soli 27in seguito ad una terribile. «È questione di tempo. È questione di attesa. È imprevedibile. È difficile essere veramente preparati» in una newsletter intitolata “Living with Leukemia” la giovanecondiviso il calvario dopo la diagnosi. Leggi anche: Teatro San Carlo di Napoli in lutto: Giulia Romito si è spenta a soli 44Leggi anche: Viviana Volpato e il tumore, i medici le danno 6 mesi dima accade l’impensabileBolzan, la lotta con laBolzan si è spenta per sempre mercoledì scorso all’ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia). La giovane abitava a Gaggio, frazione del comune di Marcon ed era conosciuta sia nella sua comunità che sulle piattaformeper la forza d’animo con cui ha affrontato la diagnosi della, arrivata meno di un anno fa.