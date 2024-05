Eleonora Daniele l’annuncio commosso a Storie italiane

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 31 maggio 2024) Personaggi TV. La stagione invernale della tv sta per finire e come già sappiamo è tempo di arrivederci e addii forzati. I conduttori più amati hanno si concedono una meritata pausa e ci salutano dando appuntamento a settembre, mentre qualcuno in altre reti., al termine dell’ultima puntata di oggi 31 maggio, ha voluto salutare il suo pubblico con un annuncio commovente. Leggi anche: “Affari Tuoi”, Amadeus fregato così dal dottore: l’errore commesso Leggi anche: “Piazzapulita”, Matteo Renzi snobbato in diretta: scoppia la lite (VIDEO)è un programma mattutino di Rai 1 tra i più amati e seguiti. Ogni giorno i protagonisti si ritrovano in studio a raccontare alcune delle proprie vicende personali in prima persona, coadiuvati da giornalisti, esperti ed inviati che hanno come obiettivo quello di commentare i fatti raccontati.