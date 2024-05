Eileen L’arte della gioia e Buena Vista Social Club restaurato | leggete qui trama cast e recensione E buone visioni!

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 31 maggio 2024) America anni Sessanta, una ragazza che lavora come segretaria in un carcere minorile proverà una grande attrazione per la nuova direttrice dell’istituto. Il romanzo di formazione di una ragazza siciliana dei primi Novecento. E poi la musica, il ritmo, i colori e i racconti personali di una band di vecchi artisti cubani… Sono i film più interessanti in uscita questo weekend: il thriller psicologicodi William Oldroyd con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie.di Valeria Golino – serie tv divisa in due parti cinematografiche – con Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca. E la versione restaurata del documentario musicaledi Wim Wenders.