Economia – Saper tutelare i propri risparmi permette di affrontare le difficoltà Ecco perché puntare sull’educazione finanziaria

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un insieme di conoscenze, competenze ed abilità, utili a comprendere e gestire ilo denaro, in maniera responsabile. Si può riassumere così l’educazione, questione sempre più al centro del dibattito, oggetto di iniziative ed anche di impegni da parte di istituzioni, enti ed autorità.. L’importanza dell’educazioneemerge dalla definizione fornita dall’Ocse L’importanza dell’educazioneemerge dalla definizione fornita dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), che parla di processo attraverso il quale i consumatori, iatori e gli investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari e dei concetti che ne sono alla base, e attraverso istruzioni, informazioni, consigli sviluppano attitudini e conoscenze atte a comprendere i rischi e le opportunità di fare scelte informate, dove ricevere supporto o aiuto per realizzare tali scelte e per le azioni da intraprendere per migliorare ilo stato e il livello di protezione.