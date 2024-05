Ecco quando arriva il caldo Giuliacci | Prima vera fiammata africana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Mancano poche ore all'inizio del mese di giugno e già è forte la curiosità degli italiani sul tempo. Che cosa dobbiamo aspettarci? Dopo tanta instabilità e passaggi repentini dalal freddo, possiamo credere che siato il momento per un assaggio d'estate? Secondo il celebre colonnello Mario, già la prossima settimana "potrebbe regalarci qualche novità e un'interessante virata verso l'estate". Tuttavia, come si legge su meteo.it, "le umide correnti atlantiche tronno ancora il modo di attraversare l'Italia, dove quindi si alterneranno momenti soleggiati e fasi piovose, con la pioggia che anche in questo caso bagnerà soprattutto il Nord". Nella seconda parte della settimana, poi, il cambio di passo. Stando alle proiezioni più aggiornate, infatti, "è probabile che sull'Italia si allunghi l'Anticiclone Nord-Africano, sebbene il nucleo più attivo dell'alta pressione sia destinato a rimanere ai margini della nostra Penisola".