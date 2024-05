Ecco perché il sala operatoria è preferibile un team di chirurghe | i dati che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si è sempre detto che i Paesi dove non c'è discriminazione di genere sono anche i più ricchi e con un pil più alto. La parità fa bene dunque all'economia, ma oggi scopriamo che in alcuni casi più donne ci sono in un settore, meglio è. Un nuovo studio pubblicato sul prestigioso British Journal of Surg... .