Fonte : lanazione di 31 mag 2024

Infine, per lo storico liceo Virgilio, che oggi ha quattro sedi (la centrale di via Cavour e gli edifici di via Fucini, via Da Empoli e via Fabiani), la MetroCittà ha destinato 4milioni e 700mila euro per il restauro dell'ultima delle succursali sopra menzionate.

Ecco il piano scuole della provincia di Firenze Stanziati 25 milioni per gli istituti