Ecco il piano di Israele cessate il fuoco per sei settimane Biden sfida Hamas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024). Il presidente degli Stati Uniti ha invitatoad accettare una nuova proposta di accordo in tre fasi messa sul tavolo da, perché "è ora che questa guerra finisca". Il capo della Casa Bianca lo ha annunciato a sorpresa, in un discorso in cui ha delineato una possibile soluzione al conflitto, in corso da quasi 8 mesi. La proposta, ha spiegato lo stesso presidente, prevede una prima fase di seiin cui le forze armate israeliane si ritirerebbero da tutte le aree abitate della Striscia di Gaza, e ha auspicato che inizi "dopodomani". "È un momento decisivo, non possiamo perderlo - ha detto- Dopo un'intensa attività diplomatica, portata avanti dalla mia squadra, nelle conversazioni con i leader di, Qatar, Egitto e altri paesi del Medio Oriente,ha offerto una nuova proposta globale per unilduraturo e il rilascio di tutti gli ostaggi", ha affermato parlando dalla Casa Bianca.