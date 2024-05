Ecco il cinepanettone com' è ridotto Giuseppe Conte | nelle sale cinematografiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Christian De Sica e Massimo Boldi fanno scuola. Il Movimento Cinque Stelle ha infatti deciso di produrre, in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno, unformato elettorale per meglio diffondere il verbo “contiano” fra l'italica gente. Sì, perché un'altra assonanza, non ce ne vogliano a male i pentastellati, è proprio con il Cinema Luce, i notiziari che in epoca mussoliniana precedevano la proiezione dei film per propagandare il fascio -pensiero. Qui a farla da padrone sembra essere proprio il Presidente del Movimento, già del Consiglio,che, stando al lancio pubblicitario, ha concepito un vero e proprio format a partire dai discorsi portati in giro in piazze e teatri d'Italia e che ora affida alledel Paese (in verità non più piene come un tempo nemmeno quando a esibirvisi, via film, sono le star maggiori).