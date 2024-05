Ecco a voi The Life di Abramovi?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura presenta la prima italiana di The, l’opera immersiva di Marina? e Tin Drum, che per la prima volta nella storia dell’arte propone una performance in una doppia dimensione: fisica e digitale. Un’esperienza cinematografica tridimensionale unica, aperta al pubblico dal 5 al 18 giugno al Centro Arti Visive Pescheria. The, ideata da Marina? e prodotta dallo studio specializzato in mixed reality Tin Drum con la regìa del fondatore Todd Eckert, è la prima mostra di arte performativa in realtà mista mai concepita. Presentata per la prima volta alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019, l’opera ha attraversato il mondo prendendo vita in diverse città, raggiungendo persino il traguardo della vendita all’asta record in occasione dell’appuntamento autunnale londinese di Christie’s nel 2020.