È vero che i ragazzi di oggi faticano a provare emozioni? Come TikTok ha normalizzato la tristezza e il pessimismo della GenZ

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilfattoquotidiano.it collabora dal 2022 con il blog studentesco “MyFermi” dell’istituto Enrico Fermi di Mantova. Quello che segue è uno dei contenuti realizzati per noi dalla redazione, composta da giornalisti e informatici (e dai loro docenti). Qui bisogna aggiungere un’altra frase in cui spieghiamo il senso di questo articolo aperto/riflessione frutto di un lavoro sviluppato in vari pezzi nel blog: “navigano i giovani nel vasto mare delle? E quale ruolo ricoprono gli adulti in questo intricato scenario emotivo?” Articolo di Janiss Zanoni Èche idioppure sono semplicemente superficiali in quanto distratti da altri aspettivita? Per moltivivere all’insegna delleè un miraggio, per la maggior parte la vita sembra essere piatta, fatta eccezione per i picchi di noia, rabbia, ansia e