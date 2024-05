È morto in un incidente stradale Lutto nello sport italiano il campione lascia la moglie e tre figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una notizia terribile sconvolge il mondo delloe internazionale:in unildi basket protagonista di grandi imprese. Aveva solo 33 anni. È ufficiale: la conferma del decesso è arrivata poco fa dal suo agente. Ilha perso la vita in uno schianto avvenuto ieri sera. Sotto choc amici e parenti. L’uomolaAngela e trepiccoli. Tante persone in queste ore si stanno stringendo intorno alla famiglia. Il cestista si era ritirato dall’attività agonistica appena un anno fa. Ma negli occhi del pubblico sono ancora ben impresse le sue gestaive. Una su tutte, la conquista di una Coppa Italia. Oggi lo ricordano non solo i compagni e dirigentiivi delle squadre nelle quale aveva giocato.