È la sua volontà Ilary Blasi decisione importante sul divorzio da Francesco Totti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)avrebbe preso una, che riguarda l’ex marito. Sono mesi intensi quelli vissuti dalla conduttrice e dall’ex calciatore della Roma, alle prese con la querelle legata al. E una possibile novità potrebbe arrivare tra non molto tempo, proprio grazie ad una presa di posizione della donna che potrebbe rappresentare una svolta. Infatti,ci avrebbe riflettuto molto e alla fine avrebbe preso questasu. Se ne dovrà discutere in un’aula di tribunale, ma se dovesse arrivare la risposta positiva, sarebbe un bel risultato per la presentatrice Mediaset. Che ha tanta voglia di mettersi alle spalle al più presto questa situazione con l’ex coniuge. Leggi anche: “Che figura di me…”.