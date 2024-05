E’ finita la love story fra la toscana Braccini e Sinner

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Montevarchi (Arezzo), 31 maggio 2024 – Dopo 4 anni insieme èla storia d’amore tra Jannike Maria, 23 anni, professione influencer, nata a Nuova Dehli in India ma. La mamma dell’influencer (3354mila follower su Instagram), Silvia Mannucci, è titolare di un emporio di stoffe in centro a Montevarchi mentre il marito ingegnere lavora in Germania. Adesso, impegnato al Roland Garros, ha pubblicamente ammesso di frequentare la collega russa Anna Kalinskaya. "Come sapete non mi piace parlare di gossip - ha dichiaratoin conferenza stampa dopo il convicente debutto a Parigi contro Eubanks - Sì, sto con Anna, quello lo posso confermare, ma vogliamo tenere tutto molto riservato. Non dirò altro sulla mia vita privata".