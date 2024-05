È Cabernet franc mania La varietà internazionale riscrive gli equilibri tra i rossi italiani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dalla sua ilha un tratto distintivo: la sorprendente capacità di resistere bene ai climi caldi. In breve, è in grado di conservare un tenore acido e una freschezza aromatica poco comuni in altrea bacca rossa. Non sorprende, quindi, l’onda lunga delche stiamo ammirando lungo le vigne italiane. Ormai lo troviamo un po’ dappertutto e con risultati sempre più interessanti.«È un vitigno che si presta bene anche nelle nostre zone del Lazio. L’importante è lavorarlo bene, in tanti cercano la struttura, ma va esaltato in termini di freschezza ed eleganza. Per me non c’è partita rispetto al Merlot, che era un passaggio degli anni ’90, oggi si cerca altro», commenta Damiano Ciolli, produttore a Olevano Romano.