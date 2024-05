DV Games e Ghenos | le novità di primavera – estate 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) DVci svelano lein calendario da maggio ad agosto! Dv– Fari del Nord Editore:Ideazione: Torben Ratzlaff Artwork: Torben Ratzlaff N. giocatori: 1-4 Età: 8-99 Durata: 30? Prezzo consigliato: 22,90 € Day one: 14 giugnoIn Fari del Nord, dovrete piazzare tessere, muovere la vostra nave e individuare fari e boe di segnalazione per ottenere più punti al termine della partita. A turno potete piazzare una tessera, muovere la nave e scambiare tessere con un altro giocatore. Quando posizionate le tessere, dovete rispettare alcune regole: l’adiacenza con la nave, l’orientamento, la corrispondenza e l’obbligo di spostare la nave. Inoltre, potete spendere gettoni per muovere ulteriormente la nave.