Durissimo colpo al mondo della droga la polizia arresta tre nigeriani

(Di venerdì 31 maggio 2024) Arezzo, 31 maggio 2024 – Ladi Stato ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Arezzo su richiestalocale ProcuraRepubblica, nei confronti di tre cittadini, regolari sul territorio italiano e privi di pregiudizi penali, indagati per il reato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Le indagini, condotte dalla Squadra MobileQuestura di Arezzo, hanno avuto origine lo scorso 20 febbraio, in seguito al decesso, riconducibile verosimilmente ad overdose di sostanze stupefacenti, di un uomo, trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Donato di Arezzo e poi deceduto. I successivi approfondimenti investigativi, espletati anche grazie all’avvio di un’attività di natura tecnica, hanno permesso di svelare l’esistenza di una fiorente attività di traffico distrutturalmente organizzata, gestita da cittadini di origine nigeriana, che controllavano la piazza di spaccio dell’eroina sul territorio di Arezzo, in particolare nel quartiere Saione e in zona Campo di Marte.