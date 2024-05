Fonte : movieplayer di 31 mag 2024

La serie in live-action non sarà più realizzata dalla Paramount, ma la Hasbro cercherà di venderla altrove Paramount+ ha deciso di non realizzare la serie live-action basata sulla popolarissima serie di giochi di ruolo fantasy Dungeons & Dragons della Hasbro.

Dungeons & Dragons | Paramount+ cancella la serie live action ma Hasbro vuole realizzarla