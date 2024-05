Dumfries dopo Lautaro Martinez e Barella? Oaktree al vaglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) La grande notizia di oggi è sicuramente l’accordo trovato tra Inter eper il rinnovo contrattuale dell’argentino, seguita dai progressi nelle trattative anche con Nicolò. Restando sui rinnovi resta da capire cosa fare con Denzel, per cuivaglia le opzioni. DOPPIO RINNOVO – Prima, poi Nicolò. Squadra che vince non si cambia e la nuova proprietàsa bene quanto sia importante mantenere entrambi per l’ambiente e per il campo, piuttosto che rischiare di doverli rimpiazzare con sostituti non al loro livello. Con tutto quello che, poi, ne conseguirebbe. Sono dunque da leggere in questo senso i progressi nelle trattative per i rinnovi contrattuali dei due giocatori, attualmente in scadenza nel 2026, ma che a breve potrebbero allungare i loro rispettivi accordi fino al 2029.