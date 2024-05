Due opere di Fabrizio Plessi Il pioniere della videoarte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il patrimonio artistico di Brescia si arricchisce di due nuovedi arte contemporanea. Si tratta di Floating Santa Giulia, rimasta visibile fino a lunedì 27 maggio entro il percorso permanente del Museo di Santa Giulia, e Capita Aurea di, ile delle videoinstallazioni in Italia, recentemente acquisite dalla Fondazione Brescia Musei. I due lavori sono stati realizzati in occasione disposa Brixia, (dal 9 giugno 2023 al 15 gennaio 2024, al Museo di Santa Giulia): la mostra, curata di Ilaria Bignotti e composta da installazioni, videoproiezioni e ambienti digitali, appositamente pensata per il Parco Archeologico di Brescia romana e per il Museo di Santa Giulia, ha proposto una lettura delle vestigia e del patrimonioCittà, reinterpretandoli attraverso il caratteristico alfabeto tecnologico e multimediale di, ovvero con la luce, il suono e le immagini in movimento.