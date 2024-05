Due cavi tirati sul ponte ad altezza d' uomo | una trappola pericolosissima per runner e ciclisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lecco, 31 maggio 2024 – Duemetallici, uno sopra l'altro, tesi da una parte all'altra di un, all'delle gambe. I duedi ferro sono statisul ponticello di Prato Rubino, nei boschi di Bonacina a Lecco. Qualcuno avrebbe potuto farsi molto male: da lì passano escursionisti,. Nella migliore delle ipotesi sarebbero inciampati e finiti lunghi distesi per terra, nella peggiore nel ruscello che scorre un paio di metri di più in basso. Ad accorgersi deiè stata proprio una, Sabina Baggioli, un'infermiera professionista. “Ho rischiato di farmi veramente male – racconta -. In giro a correre, solo per un caso ho visto questo cavo metallico suldi Prato Rubino, per chi non lo conoscesse località Bonacina, a una spanna da terra.