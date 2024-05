Dragon’s Dogma 2 la guida alle romance del GDR di Capcom

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo 12 anni di attesa,2 è finalmente arrivato, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco di ruolo ricca e immersiva. Tra le tante novità e miglioramenti, il gioco brilla particolarmente per le sue intricate storie d’amore e se siete nuovi al mondo di2 e non sapete da dove iniziare, questavi fornirà tutte le informazioni necessarie per navigare nelle complesse relazioni romantiche del gioco. Opzioni dellein2 Una delle caratteristiche distintive di2 è il suo sistema di affinità, che consente ai giocatori di costruire relazioni con la maggior parte dei PNG (personaggi non giocanti). Tuttavia, tra tutti i PNG, solo due personaggi sono “frequentabili” in senso tradizionale, offrendo una trama romantica da seguire: Ulrika e Wilhelmina.