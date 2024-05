Dpcm illegittimi Lockdown la clamorosa decisione della Procura di Imperia sui ricorsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il 16 Gennaio del 2021, otto persone avevano partecipato a una “cena di protesta” contro le limitazioni volute dal governo Conte con il tanto discusso. La “riunione dei congiurati” si era tenuta in un ristorante di Sanremo, il Via Veneto, affiliato al movimento Io Apro. La protesta era rivolta principalmente contro il “coprifuoco” imposto a partire dalle ore 18, che penalizzava pesantemente gli esercizi commerciali e la ristorazione. I cittadini colpevoli di questa trasgressione erano stati multati dalle Forze dell’Ordine per 400 Euro ciascuno, e in seguito hanno deciso di presentare ricorso contro le contravvenzioni ricevute. Sabato scorso il giudice che si è occupato del caso presso il Tribunale di, Pasquale Longarini, ha emesso una sentenza a suo modo “storica”.