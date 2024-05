Dove si vede in tv Roma-Milan? Data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) A meno di una settimana dalla fine del campionato di Serie A,tornano in campo per disputare un’di lusso in Australia. Le due squadre si affronteranno all’Optus Stadium di Perth, in quello che sarà l’ultimo impegno stagionale prima delle vacanze estive. A guidare i giallorossi sarà Daniele De Rossi, mentre sulla panchina delnon ci sarà Stefano Pioli bensì Daniele Bonera. Calcio d’inizio venerdì 31 maggio alle ore 13.00 italiane (le 19.00 locali). L’incontro sarà trasmesso suTV+, previa registrazione gratuita o accesso tramite account MyASR, e su ACApp, anche in questo caso in seguito a registrazione e login. Sportface.it, in ogni caso, sarà pronto a garantirvi aggiornamenti in tempo reale e tutte le novità.