Dove si era nascosta Nazia Shaheen la madre di Saman Abbas

(Di venerdì 31 maggio 2024) Reggio Emilia, 31 maggio 2024 – Era a più di 100 km di distanza dalla sua città d’origine, ladiarrestata in Pakistan da Interpol e Polizia Federale pachistana, visto il mandato di cattura internazionale che pesava su di lei da più di tre anni. Sì perché dinon si sapeva più nulla da quel fatidico 1 maggio 2021, quando partì da Novellara per il Pakistan, con il marito Shabbar, dopo che appena nella notte era avvenuto il tragico omicidio della figlia.è stata arrestata nella città di Gujranwala, mentre la sua città natale è Mandi Bahauddin: 113 km di distanza per l’esattezza, nel nord est del Pakistan, non tanto distanti dal confine con il Kashmir, la regione la cui sovranità è contesa dall’India e dal Pakistan stesso.