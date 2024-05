Dove mangiare all' aperto a Bologna I 7 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 31 maggio 2024) Al'afa estiva non è mai clemente, di giorno e di notte, e quando il sole picchia forte c'è solo da rifugiarsi in luoghi opportunamente refrigerati. Ecco perché è questo il momento migliore per godersi i Portici - Patrimonio Mondiale Unesco -, i vicoli, i giardini, i colli circostanti all'aria aperta, quando il caldo impegnativo non è ancora arrivato e si puòen plein air senza patire. Di posti che offrono contesti particolarmente ameni per colazioni, pranzi e cene in dehors ce ne sono parecchi, dai ristoranti ai bistrot, dagli hub alle trattorie fino ai tanti chioschi che animano gli spazi verdi della città. Di seguito quelli da non perdere secondo noi.all'. I 7dalBarrio Al grido di “svago- estro-gusto”, Noi - Quelli di Cantina Bentivoglio, Banco 32 e Officina Pinseria animano il menu del nuovo concept (prende il posto della Baia) di DumBo, distretto urbano gestito dalla società Open Event, nell’ex scalo merci Ravone.