Dopo stro*** e frociaggine ora sdoganiamo anche il Suca

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Stronza” è stato sdoganato in colloqui istituzionali dalla Presidenza del Consiglio,se avendo la Meloni scelto un’accezione maschile, il Presidente del Consiglio, sarebbe stato più corretto che si autodenominasse “stronzo”, però capiamo che oggi è Giorgia e quindi non discutiamo. Certo tutto questo speriamo sia confinato nel provincialismo italico, perché se gli scappa con Putin è un attimo che siamo invasi. Perfino l’antico epiteto romano “frocio” è salito agli altari della cronaca, al sacro soglio di Pietro. Alcuni pensano che sia stato un errore di comunicazione del Santo Padre, una parola ricordata dai tempi in cui frequentava a Roma università pontificie, invece si tratta di una innovativa strategia di semplificazione del linguaggio della Chiesa.