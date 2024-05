Dopo la maturità diventa un ottico abilitato e trova subito un posto nel mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Negli ultimi anni la professione diè balzata all’attenzione della stampa nazionale per l’elevata richiesta di questa figura dal mercato dell’ottica e dunque per l’elevata finalizzazione occupazionale del relativo corso di formazione. Il corso di Ottica che si tiene all’IRSOO si caratterizza proprio per portare in tempi brevi ad una percentuale di occupazione lavorativa prossima al 100%. Il corso biennale di ottica tenuto presso l’IRSOO fa parte di un più ampio percorso formativo in ottica e optometria, finalizzato a fornire ai partecipanti un livello di preparazione in ambito-optometrico quanto più completo possibile, paragonabile a quello che si consegue in altri paesi europei. Tale percorso si articola in due fasi: i primi due anni (corso biennale di ottica) sono dedicati alla formazione necessaria a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di; il terzo anno è indirizzato alla specializzazione in Optometria, con il conseguimento del relativo titolo finale.