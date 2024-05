Dopo il verdetto l' ultima parola agli elettori su come si salva l' America

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Donald Trump è stato condannato, ha detto che il processo è stato un imbroglio - "bullshit”, ha scritto sul suo social - e che il 5 novembre sarà il giorno in cui glipotranno "re l’", cioè rieleggerlo, e i leader del Partito repubblicano si sono rapidamente stretti attorno a lui. L’unica cosa su cui Trump e il presidente Joe Biden sono d’accordo è questa: il 5 novembre decideranno glie salveranno l', in un modo o nell'altro. Per tutto il resto invece la campagna elettorale ha fatto un balzo in avanti in più: ora Trump si considera un "prigioniero politico" (bisognerebbe mostrargli che libertà dihanno i prigionieri politici nei paesi che lui ammira tanto). I leader del Partito repubblicano al Congresso denunciano la "strumentalizzazione" del sistema giudiziario, definiscono la decisione della giuria di Manahttan "corrotta" e "falsa", ma pensano: questo ci aiuterà a novembre.