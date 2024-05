Fonte : affaritaliani di 31 mag 2024

Segui su affaritaliani. Al suo nono anno di vita Tinaba, l’app (acronimo di “This is not a bank”) costituita nel 2015 e lanciata un anno dopo da Sator, il fondo di private equity che fa capo a Matteo Arpe insieme alla sua Banca Profilo, che vuole porsi come nuova frontiera dei pagamenti digitali, avendo segnato decine di milioni di euro di perdite continua a costare carissima ai suoi azionisti, la stessa Sator e il veicolo lussemburghese Arepo Ti oltre alla banca.

Dopo anni di rosso Tinaba intravede la luce | l' app di Arpe riduce le perdite