Dopo anni di angherie la protagonista della soap turca è in cerca di giustizia 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 31 maggio 2024) Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la penultima puntata di Terra amara. Laè ormai arrivata al grande finale in cui si scoprirà cosa succede a ogni personaggio, con grande sollievo del pubblico ma anche senso – plausibile – di abbandono. Intanto il nuovo appuntamento ruota attorno alla sete di giustizia di Züleyha e di Fikret. Serie tv: 10 titoli da non perdere a maggio 2024 X Leggi anche › Regolamento di conti a “Terra amara”: Çolak viene arrestato, Fikret vuole sposare Zeynep Terra amara, puntata di oggi 31 maggio Fikret (Furkan Palali) ha finalmente chiesto a Zeynep (Ümit Beste Kargin) di sposarlo.