Donna sui binari per bloccare il treno Tragedia evitata

(Di venerdì 31 maggio 2024) Fermata fuori programma per illocale lungo la linea ferroviaria Porto d’Ascoli-Ascoli. All’altezza di Centobuchi -Monteprandone, una giovanesi è parata davanti al, con le mani levate verso il cielo e per fortuna il macchinista è riuscito ail convoglio poche decine di metri prima di raggiungerla. Un episodio che ha dell’incredibile e che ha dato scacco al traffico ferroviario da e per Ascoli, creando disagi ai passeggeri, per la maggior parte pendolari. La linea è rimasta bloccata per circa un’ora, il tempo necessario per convincere la, di nazionalità albanese di 36 anni, ad abbandonare strane idee. Tutto l’intervento è stato gestito dalla direzione del compartimento della polizia ferroviaria di Ancona in collaborazione con il commissariato di San Benedetto, i cui agenti hanno operato sul posto, e la centrale operativa del 118 di Ascoli che ha inviato un equipaggio della croce verde di San Benedetto.