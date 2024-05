Donald Trump sentenza storica | condannato VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024), ma non, ancora, messo al tappeto. Probabilmente anche per questonon ha battuto ciglio in aula quando è stata pronunciata la. Colpevole per tutti i 34 capi di imputazione. Lo storico verdetto è stato raggiunto all’unanimità dopo due giorni di camera di consiglio dai 12 membri della giuria sul caso pornostar. Let me be FUCKING clear: I voted fortwo times, and I will be voting fora third time in November.Today is a dark day for America. pic.twitter.com/dQO3CmNm9Y— Chad Prather (@WatchChad) May 30, 2024 “E’ stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente. Il vero verdetto sarà il 5 novembre”, ha dichiarato il candidato alle presidenza degli Stati Uniti riferendosi al giorno delle elezioni.