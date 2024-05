Donald Trump è stato giudicato colpevole per tutti i 34 capi di imputazione nel processo penale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)peri 34dinelsui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. La giuria del tribunale di New York ha raggiunto il verdetto dopo 11 ore di camera di consiglio per l’esame dei trentaquattrod’accusa contestati al tycoon. L’udienza per l’entità della condanna sarà l’11 luglio. Pochi minuti dopo la lettura del verdetto dizza nel caso pornostar, il sito web ufficiale della campagna diha reindirizzato a una pagina di raccolta fondi in cui si dichiara che il tycoon è un “prigioniero politico”. “Sonoappena condannato in unpolitico truccato da caccia alle streghe: non ho fatto niente di sbagliato! Hanno fatto irruzione in casa mia, mi hanno arre, mi hanno fatto la foto segnaletica, e ora mi hanno appena condannato”, si legge nella pagina.