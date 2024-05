Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

E in particolare per reati finanziari legati ai 130mila dollari pagati. La sentenza del processo Stormy Daniels è attualmente fissata per l'11 luglio Nel processo Stormy Daniels, giudicato colpevole di tutti e 34 i capi di imputazione, Donald Trump è diventato il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere condannato in un procedimento penale.

Donald Trump dalla candidatura al diritto di voto | cosa succede dopo la condanna