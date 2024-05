Donald Trump cosa succede dopo la condanna per Stormy Daniels | Il giudizio finale sarà del popolo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Sono appena statoto in un processo politico truccato da caccia alle streghe: non ho fatto niente di sbagliato! Hanno fatto irruzione in casa mia, mi hanno arrestato, mi hanno fatto la foto segnaletica, e ora mi hanno appenato». Le parole con cuilancia una raccolta fondi su Winredlanel processo susono quelle di un «prigioniero politico». E infatti il sito va in tiltpoche ore per le troppe donazioni. «Il vero verdetto arriverà il 5 novembre», dice il tycoon riferendosi alle elezioni in cui è favorito. «Ildel», arriva a sostenere, evocando le urne come lavacro universale delle colpe. Ma quali ripercussioni può avere lanel caso della pornostar sulla corsa alla Casa Bianca? Erischia Thecon la pena che verrà stabilità l’11 luglio? «Prigioniero politico» Di certo c’è che anche se vincesse le elezioninon potrebbe perdonare sé stesso.