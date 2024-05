Donald Trump condannato per 34 capi d’imputazione nel processo all’ex pornostar E ora?

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2024) In un evento senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, l'ex presidenteè stato ritenuto colpevole da una giuria di New York di tutti i 34d'imputazione nelrelativo alla exStormy Daniels.è stato accusato di aver falsificato documenti per coprire un pagamento di 130mila dollari effettuato tramite il suo ex avvocato Michael Cohen, al fine di mantenere il silenzio della Daniels riguardo a una loro relazione sessuale avvenuta dieci anni prima. Questo pagamento è avvenuto durante la campagna elettle del 2016.Ile il verdettoDurante la lettura del verdetto,è rimasto impassibile. Tuttavia, una volta uscito dall'aula, ha dichiarato ai giornalisti: "Sono innocente, i giudici sono corrotti.