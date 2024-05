Donald Trump colpevole nel processo Stormy Daniels ecco le conseguenze sulle prossime elezioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Da qualunque punto di vista la si guardi, la condanna dinelcontro la pornostar, pagata in nero per comprare il silenzio sulla loro relazione, rappresenta un evento senza precedenti nella storia politica americana. Per la prima volta, una Corte di giustizia condanna un ex presidente. Per la prima volta dal 1920, un condannato, seppur non in via definitiva, sarà candidato alla Casa Bianca. Ma al di là delle eventualisulla campagna elettorale, la decisione del giudice avrà ripercussioni concrete sul tycoon? IPOTESI PRIGIONE – Sulla carta, il frontman repubblicano allerischia di passare un periodo in carcere. La pena per il reato che gli viene contestato negli Stati uniti va dai 16 mesi ai 4 anni di prigione.