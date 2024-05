Dolph Ziggler | Chiesi a Vince il licenziamento con una lettera di 20 pagine

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 31 maggio 2024), dopo anni di carriera in WWE, ha lasciato la Compagnia lo scorso mese di settembre. Ora lotta con il nome di Nic Nemeth e lo stiamo vedendo in federazioni quali NJPW e TNA. Durante una recente intervista l’ex WWE ha raccontato di aver chiesto ilMcMahon mandandogli una comunicazione piuttosto corposa. Evidentemente, però, fu sufficiente a conre l’ex Chairman. “In quel momento non ne potevo più” Ospite del podcast “Eyes Up Here” condotto dalla ex ECW Francine, Nic Nemeth ha raccontato di aver chiesto ilMcMahon mandandogli una comunicazione di ben 20: “Ero arrivato al punto di non poterne più. Non volevo più stare lì. Non volevo più esibirmi, non volevo più fare coppia con Robert Roode.