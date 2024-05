Dolci mugellani le bontà nate dagli agricoltori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) La cucina mugellana è nota per l'uso diverso della carne, spesso inviata a Firenze, e per i primi piatti influenzati dalla Romagna, ma anche iriflettono la ricchezza della tradizione culinaria. Ingredienti comuni come uova, farina, latte, burro, marroni, miele e frutta erano utilizzati per preparareche rappresentavano il culmine delle celebrazioni. I contadini, con i loro forni, preparavano torte secche ideali per colazioni o pause durante le fatiche quotidiane. Le feste religiose e le celebrazioni agricole erano occasioni per le massaie di sfidarsi nella preparazione dideliziosi. Recentemente, un gruppo di ristoratori, in collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Comunità Montana, ha selezionato alcune ricette tradizionali per proporre menù tipici nei ristoranti locali.