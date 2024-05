Documentario su Liliana Cavani Arriva il contributo dalla Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laha concesso undi 35mila euro alsue i 50 anni di "Il portiere di notte", patrocinato dal Comune e girato in gran parte in città: la Giunta di viale Moro infatti ha approvato in questi giorni la proposta della Film Commission Emilia-Romagna. Le riprese carpigiane di "Il portiere della notte – Storia di una regista e di un film leggendario" si sono concluse sabato scorso, e hanno visto la presenza dell’illustre concittadina, tornata per tre giorni: i set sono stati il Torrione degli Spagnoli, la Sala dei Cimieri nell’Archivio comunale, piazza dei Martiri e il Campo Fossoli. Girate anche immagini di vari scorci del Centro storico. Ora resta da intervistare a Parigi Charlotte Rampling, la straordinaria protagonista del film, poi il regista Adolfo Conti comincerà il montaggio, a Bologna: la messa in onda sulla Rai è prevista in autunno, mentre nel 2025 dovrebbe essere trasmesso da AR.