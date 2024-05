Fonte : orizzontescuola di 31 mag 2024

. L'articolo DL Scuola: la continuità serve più agli alunni con disabilità che ai docenti. Lettera. Inviata dal DS Gianluca Rapisarda - Sono passati solo pochi giorni dall’approvazione da parte del CdM dello scorso 24 maggio 2024 dello schema di Decreto recante Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità e regolare avvio dell’anno scolastico 2024-25 che, prima ancora della sua pubblicazione in Gazzetta, già infuriano le polemiche da parte del mondo sindacale che sembra non apprezzare affatto il progetto del numero uno del dicastero di Viale Trastevere soprattutto sul tema specifico della continuità didattica agli studenti con disabilità.

DL Scuola | la continuità serve più agli alunni con disabilità che ai docenti Lettera