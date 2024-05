Fonte : spettacolo.eu di 31 mag 2024

I Diversity Media Awards aderiscono al manifesto Live For All, promosso per l’ideazione e la realizzazione di eventi accessibili, presentato dal Comitato per i Concerti inclusivi.

Diversity Media Awards 2024 tutti i vincitori | Paola Cortellesi Personaggio dell’anno Io capitano Miglior Film