Diss Gacha il rapper dal viso d’angelo | Credo in Dio ho un legame diretto con lui Sono un ragazzo normale a cui piace fare musica stilosa Sanremo? È presto

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sicuro di sé, testa sulle spalle, idee chiare, come tutti 22enni osserva molto, ma non si espone se prima non si informa al 100%, specchio della generazione di oggi., il classicodella porta accanto eppure– al secolo Gabriele Pastero della provincia di Torino – nelle sue rime e nel suo rap ha un linguaggio istintivo, naturale e senza fronzoli. L’album “Cultura Italiana Parte 1” ne è la testimonianza. Un bel disco, ben prodotto, che ha come comune denominatore la sincerità massima. Il “Principe del Mississippi”, così è nototra gli estimatori della prima ora, lavora spesso a Los Angeles. Le influenze si fanno sentiere, oltre alla presenza di cori gospel c’è la collaborazione con Wiz Khalifa in “Mississippi Drive”.