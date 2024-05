Diss Gacha e la ‘Cultura italiana’ | Tradizione artigianale senza paura di innovare

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 31 maggio 2024) “La cosa importante è mantenere i piedi per terra e capire quale sia la vita vera. Alle volte questo mondo tende un po’ a distaccarci da quello che conta veramente, per farci correre dietro a cose che non sono poi così importanti”. Sono queste le prime parole diquando lo incontriamo in occasione della pubblicazione del primo albumitaliana Parte 1”, disponibile dal 31 maggio. Non certo quelle che ci si aspetterebbe da un giovane trapper, almeno nell’immaginario – e a volte pregiudizio – comune. E durante la chiacchierata il torinese Gabriele Pastero ci stupisce più volte, per spontaneità, entusiasmo, maturità e limpidezza. Non è un caso, del resto, che il brano Spirito puro sia la traccia che sente come più rappresentativa di sé in questo momento.